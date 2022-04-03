В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

С начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — перестал поступать природный газ из России. Об этом 2 апреля сообщил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. Его слова приводит портал Jauns.lv.

Барисс отметил, что сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях.

Председатель АО Conexus Baltic Grid уточнил, что газ доставляют в Латвию два поставщика — Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.

При этом, по его словам, в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода — 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы.

В этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, что намного раньше обычных сроков, чтобы обеспечить запасы газа.

Барисс заключил, что в в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс полностью отказался от поставок российского газа.

31 марта Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Президент заявил, что газ не будет поставляться бесплатно.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.