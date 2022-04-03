Прямой эфир
Мир
Зеленский признал боевиков «Азова» частью украинской армии
Мир
Китай высмеял призыв США занять определенную позицию по Украине
Мир
СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Мир
Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной
Мир
Гуманитарные колонны не смогли вовремя прибыть в Мариуполь из-за МККК
Мир
Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины
Мир
Трамп назвал президентство Байдена худшим временем в истории США
Мир
В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию
Мир
На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»
Мир
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

Глава Conexus Барисс: газ из России перестал поступать в страны Балтии с начала апреля
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — перестал поступать природный газ из России. Об этом 2 апреля сообщил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. Его слова приводит портал Jauns.lv.

Принять на свой счет: как будет работать оплата российского газа в рублях
И насколько велика вероятность остановки поставок в Европу

Барисс отметил, что сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях.

Председатель АО Conexus Baltic Grid уточнил, что газ доставляют в Латвию два поставщика — Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.

При этом, по его словам, в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода — 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы.

В этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, что намного раньше обычных сроков, чтобы обеспечить запасы газа.

Барисс заключил, что в в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс полностью отказался от поставок российского газа.

31 марта Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Президент заявил, что газ не будет поставляться бесплатно.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022