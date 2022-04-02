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Литва полностью отказалась от российского газа

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Литва полностью отказалась от поставок российского природного газа. Об этом в субботу, 2 апреля, заявили в министерстве энергетики страны.

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«Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что теперь страна полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ).

«Мы первая страна ЕС, добившаяся независимости от поставок российского газа. Это результат многолетней последовательной энергетической политики, а также своевременных инфраструктурных решений», — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, назвав это «поворотным моментом в истории энергетической независимости Литвы».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

При этом некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, 31 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах. Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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