Азаров допустил применение Киевом пыток в отношении Медведчука

Главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на Украине не убьют, но он, вероятно, подвергается пыткам. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью «РИА Новости» 14 апреля.

«Я не думаю, что его только вчера арестовали, по нему видно, что он там в застенках этих ну минимум недели три. Он, может быть, даже когда он исчез, никуда он не исчез, он просто был арестован, скорее всего, и с тех пор находился в этих застенках. То есть это не один день, это достаточное количество суток издевательств беспрерывных. Еще раз повторяю, эти люди способны на всё. Решиться, может быть, на убийство они не решатся, но на всё остальное их никто не удержит», — рассказал Азаров.

Он также добавил, что по фото видно, что к Медведчуку применялись методы физического воздействия, и остановить это «могут только американцы».

Ранее в этот день украинский суд арестовал квартиры, дома, автомобили и другое имущество главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и его жены Оксаны Марченко на Украине.

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обвинил власти Украины в том, что они занимаются торговлей собственными гражданами. Также он добавил, что российской стороне не очень ясно, какова природа этого обмена.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.