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Песков заявил об отсутствии закулисных отношений Медведчука с Россией

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Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук никогда не имел закулисных отношений с РФ. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Даже если гипотетически это себе представить, то, наверняка, можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции. Как мы видим, он этого не сделал», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков уточнил, что известна позиция Медведчука о выстраивании взаимовыгодных и партнерских отношений Украины и России. При этом он отметил, что политик не является гражданином РФ, и Кремль не знает, хочет ли Медведчук, чтобы Москва участвовала в сложившийся с ним ситуации.

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Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука, и рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали оппозиционера. Ведомство также опубликовало сообщение о задержании. В СБУ заявили, что мужчина скрывался на Украине и носил для маскировки форму ВСУ.

На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных. В то же время заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским властям, желающим обменять политика на пленных, следует «крепко запирать двери на ночь».

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест.

27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. 24 февраля глава государства объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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