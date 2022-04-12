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СБУ заявила о задержании Медведчука и опубликовала фото политика

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Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским сообщение о задержании главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины.

В ведомстве разместили еще одно фото человека, похожего на Медведчука, в наручниках. В СБУ заявили, что мужчина скрывался в Украине и носил для маскировки форму ВСУ.

Отмечается, что для задержания политика была проведена спецоперация.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проверить информацию о задержании Медведчука на Украине.

На Украине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

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