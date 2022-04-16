В Минобороны заявили о зачистке всей городской территории Мариуполя от украинских войск
Вся городская территория зачищена от украинских войск, остатки группировки заблокированы на «Азовстали». Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наемников и украинских войск», — сказал Конашенков.
Он добавил, что оставшиеся националисты заблокированы на территории завода «Азовсталь» и их единственный шанс спастись — это добровольно сложить оружие и сдаться.
Также в субботу сообщалось, что украинские военные покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций.
14 апреля в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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