При освобождении Мариуполя сдались в плен более 1,4 тыс. украинских военных

В ходе операции по освобождению Мариуполя сдались в плен уже 1464 украинских военнослужащих. Об этом 16 апреля в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается», — сказал представитель Минобороны.

По его словам, городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков запрещенной в РФ группировки «Азов», наемников и ВСУ. Некоторые силы ВСУ заблокированы на территории металлургического предприятия «Азовсталь».

«Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться», — добавил Конашенков.

По оценке Минобороны, число украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников на территории предприятия не превышает 2,5 тыс. человек.

Также в субботу сообщалось, что украинские военные покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

14 апреля в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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