Зеленский заявил об окончании переговоров в случае уничтожения ВСУ в Мариуполе

В случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 16 апреля, во время интервью украинским СМИ.

«Хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — сказал украинский лидер.

По словам политика, Мариуполь – «как десять Бородянок».

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