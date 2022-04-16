Блинкен счел вероятным продолжение спецоперации РФ до конца 2022 года

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса может затянуться до конца 2022 года. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает в пятницу, 15 апреля, телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.

«[Блинкен] обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться», — сказал источник телеканалу.

Уточняется, что мнение чиновников о затяжном характере ситуации на Украине сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев».

По данным телеканала, многие американские официальные лица считают маловероятным, что президент России Владимир Путин будет добиваться дипломатических переговоров в условиях удачного хода спецоперации.

Кроме того, подчеркивается, что «чем дольше будет продолжаться <спецоперация>, тем более жестокими будут гуманитарные потери для народа Украины».

Два других европейских чиновника, добавил телеканал, заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех месяцев до полугода, а затем «привести к тупиковой ситуации».

Ранее в этот день стало известно, что Зеленский, комментируя Би-би-си спецоперацию РФ по защите Донбасса, рассказал, что Киев заранее понимал необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире».

Украина нуждалась в помощи, так как одной к такому подготовиться сложно, подчеркнул он. Именно поэтому, по словам украинского лидера, страна хотела вступить в НАТО.

14 апреля заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай рассказал «Известиям» о том, что изменилось в ситуации в Донбассе за восемь лет. Он напомнил, что 14 апреля 2014 года началась так называемая антитеррористическая операция (АТО) на юго-востоке Украины, которая, по его словам, «уже тогда была войной против всей России».

По его словам, Донецкая и Луганская народные республики выстояли благодаря помощи России, а сейчас они идут в наступление, освобождая принадлежащие им территории.

8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что страны НАТО последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в решении проблем юго-востока. По ее словам, сейчас страны альянса активно продолжают вооружать Киев, стремясь затянуть конфликт.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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