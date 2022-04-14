Бородай рассказал о прогрессе в ситуации в Донбассе с 2014 года

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в четверг, 14 апреля, рассказал «Известиям» о том, что изменилось в ситуации в Донбассе за восемь лет.

Он напомнил, что 14 апреля 2014 года началась так называемая антитеррористическая операция (АТО) на юго-востоке Украины, которая, по его словам, «уже тогда была войной против всей России».

«АТО — это название, придуманное сугубо нашим противником, который объявил, что все люди в Донбассе и все те, кто не освобожден и восемь лет был под оккупацией, что все эти люди террористы, что всех этих людей нужно сажать в фильтрационные лагеря и частично уничтожать. Поэтому тут нет никаких вариантов — режим в Киеве, возникший в 2014 году, с самого начала был нацистским. Главная форма, в которой существует украинский нацизм, — русофобия», — подчеркнул Бородай.

По его словам, Донецкая и Луганская народные республики выстояли благодаря помощи России, а сейчас они идут в наступление, освобождая принадлежащие им территории.

Он отметил важность указа президента России о начале паспортизации жителей Донбасса, а также признание независимости республик.

8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что страны НАТО за последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в решении проблем юго-востока. По ее словам, сейчас страны альянса активно продолжают вооружать Киев, стремясь затянуть конфликт.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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