Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя российскую спецоперацию, заявил, что Украина «начала эту войну еще раньше».

В интервью Би-би-си он подчеркнул, что власти заранее понимали необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире». Украина нуждалась в помощи, так как одной к такому подготовиться сложно, указал Зеленский.

«Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны... Мы начали эту войну еще раньше», — заявил он.

В частности, Киеву были нужны средства и оружие, о чем власти просили зарубежных партнеров.

«Мы непублично договаривались про те или иные поставки», — уточнил президент.

По его словам, киевские власти вели переговоры о поставках «некоторых вещей» еще в декабре и январе.

25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецоперация по защите Донбасса сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), таким образом позволив спасти тысячи жизней мирного населения.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин также указывал, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите Донбасса. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.