Путин назвал белорусскую площадку подходящей для переговоров России и Украины

Белорусская площадка подходит для дальнейших контактов в рамках переговоров России и Украины, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов», — сказал он, отметив, что белорусские коллеги хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров.

Ранее, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс России и Украины идет непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. По его словам, РФ выступает за то, чтобы Белоруссия продолжала играть роль в организации переговоров с Украиной. Кроме того, министр отметил, что Москва предложила Киеву, чтобы Белоруссия была в числе стран — гарантов безопасности Украины. При этом он напомнил, что в этом качестве Украина хотела бы видеть постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также прилегающие к ней страны.

Стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии на фоне спецоперации в Донбассе. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Четвертый очный раунд прошел 29 марта в Стамбуле. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

В середине февраля из-за ухудшения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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