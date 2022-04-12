Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о прощании России и Белоруссии с Западом
Мир
В Германии предложили выдворить украинского посла
Экономика
Силуанов опроверг объявление дефолта по евробондам
Культура
Константина Райкина уволили из Театральной школы его имени
Пресс-релизы
Бюст Юрия Гагарина был торжественно открыт в столице Камбоджи
Общество
Мурашко заявил о восстановлении в России потока пациентов на медосмотры
Мир
Источник сообщил о начале работы группы НАТО в Одессе
Мир
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Мир
Инфляция Германии в марте достигла исторического рекорда
Общество
В Москве сезон речной навигации откроется 24 апреля
Авто
ЦБ выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО
Сюжет:

Путин назвал белорусскую площадку подходящей для переговоров России и Украины

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская площадка подходит для дальнейших контактов в рамках переговоров России и Украины, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов», — сказал он, отметив, что белорусские коллеги хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

Ранее, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс России и Украины идет непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. По его словам, РФ выступает за то, чтобы Белоруссия продолжала играть роль в организации переговоров с Украиной. Кроме того, министр отметил, что Москва предложила Киеву, чтобы Белоруссия была в числе стран — гарантов безопасности Украины. При этом он напомнил, что в этом качестве Украина хотела бы видеть постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также прилегающие к ней страны.

Стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии на фоне спецоперации в Донбассе. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Четвертый очный раунд прошел 29 марта в Стамбуле. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

В середине февраля из-за ухудшения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022