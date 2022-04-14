Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако для этого необходимы соответствующие документы. Об этом 14 апреля заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что встреча лидеров «недалека».

«В предметном плане каких-то новаций на этот счет нет. По встрече мы говорили, что принципиально президент никогда от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа», — сказал Песков журналистам.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона продолжает затягивать переговорный процесс с Россией.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

Ранее, 5 апреля, Зеленский допустил, что не встретится с российским коллегой. При этом он указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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