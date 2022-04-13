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Захарова заявила о намеренном затягивании переговоров украинской стороной
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Захарова заявила о намеренном затягивании переговоров украинской стороной

МИД РФ: Украина намеренно затягивает переговоры
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Украинская сторона продолжает затягивать переговорный процесс с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 апреля.

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«К сожалению, украинская делегация, как это, собственно, происходило на протяжении всех 7-8 лет, <...> направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров», — сказала она.

12 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев изменил позицию на переговорах. Российский лидер указал, что Украина отошла от стамбульских договоренностей, и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

Последние очные переговоры, четвертые по счету, состоялись 29 марта в Стамбуле. Они шли около трех часов. Как отметил тогда глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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