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Глава МИД Турции оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что встреча Путина и Зеленского недалека
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 апреля предположил, что встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в ближайшее время.

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«Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против [встречи]», — заявил он в интервью телеканалу NTV.

Министр подчеркнул, что турецкая сторона прикладывает усилия для организации встречи лидеров.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

5 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отвергает возможности встречи президента России с Зеленским. При этом он подчеркнул, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа.

В тот же день Зеленский допустил, что не встретится с российским коллегой. При этом он указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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