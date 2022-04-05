В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского

Кремль не отвергает возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Для нас ничего не изменилось. Не отвергаем возможности встречи для нашего президента», — заявил Песков, комментируя заявление Зеленского о том, что он может и не встретиться с Путиным.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа.

«Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, находится ли под угрозой продолжение переговоров Москвы и Киева.

«Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией», — отметил он.

Ранее в этот же день Зеленский допустил, что не встретится с президентом России. При этом он уточнил, что все же необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

4 апреля Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Согласно опубликованному документу, главой делегации Украины назначен лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. Также Зеленский заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ. По его словам, соглашение о мире между Киевом и Москвой возможно.

До этого, 31 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины. Тогда Песков также заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

30 марта Песков отметил, что российской и украинской делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

Четвертый на сегодняшний день по счету очный раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 29 марта во Дворце Долмабахче в Стамбуле. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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