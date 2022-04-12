Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах в понедельник. Об этом глава государства заявил во вторник, 12 апреля, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю», — сказал глава государства.

При этом президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

«Вместо этого (продолжения договорного процесса. — Ред.) мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей», — уточнил президент.

Кроме того, Путин выразил мнение, что для дальнейших контактов в рамках переговоров России и Украины лучше всего подходит белорусская площадка. По его словам, начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря усилиям Лукашенко.

Ранее, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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