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Завод «Азовсталь» обстреляли листовками с предложением к ВСУ сдаться

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Завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам, заявил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Взрыватели на агитационных снарядах срабатывают в воздухе над территорией, по которой наносится удар. Внутри находятся листовки. Задачи кого-либо уничтожить при обстреле у ВС РФ нет.

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Снаряды заряжаются в 120-миллиметровую артиллерийскую установку, которая называется «Гвоздика».

Внутри снарядов находится несколько тысяч листовок, которые содержат инструкцию, как правильно сдаваться в плен. В частности, вэсэушникам следует отсоединить магазин от оружия, повесить автомат или винтовку на левое плечо, поднять руки над головой и использовать белую ткань.

Сдача в плен в последнее время стала тенденцией для украинских военных в Мариуполе. Сдались уже порядка 1,7 тыс. военнослужащих украинской армии.

Ранее в этот день местный житель рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций. В музее была оборудована одна из таких точек.

В этот же день советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под «Азовсталью» есть подземный город, который затрудняет его штурм. По его словам, завод является огромным сооружением, чью площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем. Он отметил, что предприятие охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники.

Накануне военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили попытку колонны украинских военных прорваться к «Азовстали». По информации «РИА Новости», около 200 человек с техникой планировали прорваться к предприятию по Итальянской улице.

Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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