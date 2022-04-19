Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям на «Азовстали»

Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе с 12:00 сдаться. Об этом 19 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что такой план предлагается из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Мизинцев подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

Мизинцев также заявил, что с 13:30 мск всем сторонам предлагается объявить режим тишины.

«Фактическое начало действия «режима тишины» обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи», — пояснил он.

Мизинцев отметил, что выход украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов может состояться с 14:00 до 16:00 мск.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным «Манул», укрепившиеся в мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления российским военным и поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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