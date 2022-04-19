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Засевших на «Азовстали» боевиков обвинили в подлости

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Укрепившиеся в мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. Такое заявление сделал 19 апреля участвующий в блокировании боевиков боец с позывным «Манул».

«Они делают часто засады или какие-нибудь снайперские лежки. Или гранатометчик с поддержкой. Противник ведет себя подло, он нас боится. Это люди, которые поступают подло и бесчеловечно», — подчеркнул «Манул».

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При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления российским военным и поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

«Основные группы находятся там. Но они пытаются выйти по пять, по 10, 20 человек. Был даже случай, что 200 человек пытались вырваться. Но их вовремя замечают, ликвидируют или берут в плен», — отметил боец с позывным «Челентано».

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции Донецкой народной республики. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как проходит операция. Отмечается, что враг отступает, его сжимают в кольцо.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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