Спустя 56 дней с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса мирные жители расположенных возле промзоны «Азовсталь» домов наконец были освобождены военными Вооруженных сил Российской Федерации. Всего ВС РФ спасли 120 человек. Граждане Мариуполя рассказали «Известиям» о постоянных обстрелах со стороны националистов.

«56 дней сидели в подвалах. Прятались, пока ребята нас не освободили. Бомбили, конечно, страшно. Это невыносимо было. Придешь на костре покушать приготовить — начинают обстреливать с «Азовстали». Мы возле «Азовстали» жили, оттуда обстреливали. Всё спалили. Наш дом устоял, но, правда, без крыши. Всё спалили, всё, что можно было», — сообщила жительница Мариуполя Антонина Герман, добавив, что в подвале только ее дома прятались 20 человек.

Ранее в этот день Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14.00 до 16.00 мск.

Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Однако на призыв никто не отозвался. Журналист показал, как выглядел гумкоридор для выхода сдавшихся украинских боевиков с территории комбината.

Тогда после завершения объявленного российской стороной режима тишины по промзоне нанесли артиллерийский удар.

Как заявил 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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