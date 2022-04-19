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Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-19 08:01:40
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Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается, Россия перешла ко второй ее фазе. Соединенные Штаты по-прежнему не собираются отправлять своих военных на Украину, заявляют в Белом доме. Приграничные с Украиной российские регионы остаются в зоне риска из-за обстрелов, а самый западный регион тем временем пытается снять ограничения на пересечение границы с Евросоюзом. Больше об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:52
Почти 880 тыс. человек с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины прибыли в Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сегодня, 08:41
Цены на древесину в Японии выросли на 60% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Асахи». Сначала они начали расти из-за повышенных ставок на экспорт со стороны РФ, новый скачок произошел из-за санкций. В частности, власти Японии запретили импортировать четыре типа древесины из России.
Сегодня, 08:21
Сегодня, 08:14
Приграничное село Головчино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадала местная жительница, есть разрушения.
Сегодня, 08:11
Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры из ЛНР, где осуществляется масштабная артподготовка.
Сегодня, 08:07
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале Вооруженными силами России «битвы за Донбасс» накануне вечером.
Сегодня, 08:02
ВС РФ перешли к масштабному наступлению с целью окончательно разгромить украинские силы в Донбассе, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. «Ситуация на фронте складывается для российских войск и народной милиции Луганской и Донецкой республик очень хорошо», — отметил он. Подробнее о ходе спецоперации читайте в нашем материале «Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине».
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