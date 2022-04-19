Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается, Россия перешла ко второй ее фазе. Соединенные Штаты по-прежнему не собираются отправлять своих военных на Украину, заявляют в Белом доме. Приграничные с Украиной российские регионы остаются в зоне риска из-за обстрелов, а самый западный регион тем временем пытается снять ограничения на пересечение границы с Евросоюзом. Больше об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».