Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция

Почти 880 тыс. человек с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины прибыли в Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Цены на древесину в Японии выросли на 60% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Асахи». Сначала они начали расти из-за повышенных ставок на экспорт со стороны РФ, новый скачок произошел из-за санкций. В частности, власти Японии запретили импортировать четыре типа древесины из России.
Приграничное село Головчино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадала местная жительница, есть разрушения.
Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры из ЛНР, где осуществляется масштабная артподготовка.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил
о начале Вооруженными силами России «битвы за Донбасс» накануне вечером.
ВС РФ перешли к масштабному наступлению с целью окончательно разгромить украинские силы в Донбассе, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. «Ситуация на фронте складывается для российских войск и народной милиции Луганской и Донецкой республик очень хорошо», — отметил он.
Подробнее о ходе спецоперации читайте в нашем материале «Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине»
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