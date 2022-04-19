Опубликованы кадры удара артиллерии по объектам «Азовстали»

Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы украинские националисты, перешел в завершающую стадию. Журналист «Известий» Алексей Полторанин во вторник, 19 апреля, показал кадры удара по объектам комбината.

В этот день по промзоне был нанесен артиллерийский удар после завершения объявленного Министерством обороны РФ режима тишины.

Прежде журналист показал, как выглядел гумкоридор для выхода сдавшихся украинских боевиков с территории комбината.

Ранее во вторник Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Однако на призыв никто не отозвался.

Накануне стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как заявил 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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