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Шольц заявил об истощении запасов оружия ФРГ для Украины

Канцлер ФРГ Шольц: возможности ФРГ в поставках оружия Украине практически исчерпаны
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В настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Об этом 19 апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила на своем сайте газета Süddeutsche Zeitung.

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По его словам, список того, что может быть предоставлено Киеву, разрабатывается совместно с немецкими производителями и украинским правительством.

Он призвал союзников доставить в Киев уже известные в Украине системы вооружений. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться» от России. Поставки обсуждаются с международными партнерами.

Во вторник Шольц провел конференцию с международными союзниками. Помимо стран «большой семерки» в ней также приняли участие председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президенты Польши и Румынии Анджей Дуда и Клаус Йоханнис.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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