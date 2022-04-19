Шольц заявил об истощении запасов оружия ФРГ для Украины

В настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Об этом 19 апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила на своем сайте газета Süddeutsche Zeitung.

По его словам, список того, что может быть предоставлено Киеву, разрабатывается совместно с немецкими производителями и украинским правительством.

Он призвал союзников доставить в Киев уже известные в Украине системы вооружений. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться» от России. Поставки обсуждаются с международными партнерами.

Во вторник Шольц провел конференцию с международными союзниками. Помимо стран «большой семерки» в ней также приняли участие председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президенты Польши и Румынии Анджей Дуда и Клаус Йоханнис.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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