Шольц заверил в готовности Запада помогать Украине

Германия продолжит поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом отношении. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам конференции с международными союзниками, сообщает 19 апреля газета Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что во вторник Россия начала очередной этап спецоперации по защите Донбасса, и указал на важность поддержки Киева в части поставок вооружений.

По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться» от России. Поставки обсуждаются с международными партнерами.

На вопрос, поставляет ли сейчас Германия тяжелое вооружение Украине, канцлер поначалу ответил расплывчато. ФРГ призывает союзников поставить в Киев уже известные в Украине системы вооружений. Затем Германия поможет этим союзникам найти замену их оружию, добавил Шольц.

«Цель состоит в том, чтобы обучить украинских военных, чтобы они могли защищаться от нападения России», — сказал канцлер.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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