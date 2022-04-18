Двое сдавшихся в Донбассе британцев попросили обменять их на Медведчука

Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Об этом они заявили 18 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

По словам одного из мужчин, его зовут Шон Пиннер. Он и его соотечественник Эйден Аслин хотят от Лондона и Киева своего обмена на Медведчука.

«Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду», — сказал пленный британец.

Аслин отметил, что считает важным внимательное отношение Джонсона к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко обменять их на ее мужа.

«Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на (президента Украины Владимира) Зеленского, чтобы он поступил правильно, и вернет Виктора его семье, а нас — нашим семьям», —заключил он.

Ранее, в понедельник, Медведчук публично обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев. Об этом он заявил в видео, опубликованном Службой безопасности Украины.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае, если президент РФ Владимир Путин отреагирует на обращение жены Медведчука Оксаны Марченко, Кремль сообщит об этом.

16 апреля супруга политика обратилась к президенту РФ с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами согласия. До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

Тогда же Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике и Вооруженным силам РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию похожего на политика мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ. Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что украинский политик никогда не имел закулисных отношений с РФ.