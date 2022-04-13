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Жена Медведчука попросила Эрдогана помочь в освобождении мужа

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Жена задержанного главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении ее мужа. Обращение к турецкому лидеру она опубликовала на YouTube.

«Всё, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма», — сказала она.

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Марченко отметила, что турецкий лидер обладает авторитетом.

«Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука», — заключила она.

Ранее 13 апреля Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом немедленно освободить политика. Она подчеркнула, что Медведчук не нарушал никаких законов и выступал за мир, диалог, согласие на Украине.

Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука, и рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали оппозиционера. Ведомство также опубликовало сообщение о задержании. В СБУ заявили, что мужчина скрывался на Украине и носил для маскировки форму ВСУ.

На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала крайне опасной тенденцией предложение президента Украины, «учитывая, что в стране много оппозиционно настроенных политиков».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с РФ. При этом он отметил, что политик не является гражданином России и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

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