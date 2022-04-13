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МИД РФ прокомментировал предложение Зеленского обменять Медведчука

Захарова назвала крайне опасной тенденцией предложение обменять Медведчука
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 апреля назвала крайне опасной тенденцией предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на пленных.

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«Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков, общественных деятелей», — сказала она.

Накануне президент Украины в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины. На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Медведчук не является гражданином России, не имеет никакого отношения к специальной операции, а Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации.

В то же время супруга Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к Зеленскому с призывом немедленно освободить политика.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

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