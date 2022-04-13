Супруга Медведчука обратилась к Зеленскому с призывом освободить мужа

Супруга главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко 13 апреля записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом немедленно освободить политика.

«Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир, диалог, согласие в Украине, и вам, господин президент, это очень хорошо известно», — обратилась Марченко к Зеленскому.

Накануне президент Украины в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Медведчук не является гражданином России, не имеет никакого отношения к специальной операции, а Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.