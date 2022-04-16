Жена Медведчука призвала Саудовскую Аравию содействовать обмену пленными

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука попросила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа. Соответствующую публикацию она разместила 16 апреля в YouTube.

Женщина уверена, что ее муж задержан исключительно из политических соображений. В видео отмечается, что Медведчук содержится в нечеловеческих условиях и его жизнь находится в смертельной опасности.

Марченко апеллирует к «близким историческим отношениям» Саудовской Аравии и Великобритании и говорит, что принц может использовать свое влияние и поспособствовать скорейшему принятию решения премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Женщина добавляет, что будет очень благодарна за помощь и обещает молиться за здоровье Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда.

Ранее в этот день женщина призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа.

Днем ранее в ходе пресс-конференции в Москве она сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Помимо этого, она заявила, что Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.