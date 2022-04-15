Жена Медведчука заявила об отсутствии реакции Зеленского на ее обращение

Телеведущая Оксана Марченко, супруга задержанного на Украине главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявила, что президент республики Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить политика.

«Никакой реакции на мое обращение пока я, к сожалению, не получила. Я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского», — сказала она.

Супруга Медведчука рассказала, что местонахождение ее мужа неизвестно. Также она полагает, что ее мужа пытают.

«Были обнародованы два фото и видео. На одном из фото следов повреждения нет, на другом — следы гематом, прикрытые волосами. Нет никаких сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. <...> К сожалению, общепризнанная декларация о правах человека на Украине не работает. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто меня слышит, кто сможет это прочесть: я взываю за помощью в установлении местонахождения моего мужа, за помощью медицинского надзора. Я обращаюсь к журналистами, чтобы они попробовали отыскать моего мужа. <...> Я не могу сама лично это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы», — рассказала Марченко.

Супруга отметила, что украинская власть неслучайно начала организовывать судебное преследование против Медведчука в прошлом году.

«Неслучайно власти во главе с Зеленским начали организовывать судебное преследование против Медведчука именно в 2021 году, когда его партия начала наращивать поддержку», — заявила Марченко.

По ее словам, это стало реальной угрозой для действующей власти на предстоящих выборах.

«Виктор является резким критиком политики Украины, которую проводит Зеленский и его правительство. Понимая свою несостоятельность конкурировать с ним в правовом поле, они начали политическое преследование. Так называемое доказательство по выдуманным делам в отношении Медведчука оказались фейком, что установил ряд международных судебных экспертиз», — рассказала супруга.

Также в четверг стало известно, что украинский суд арестовал квартиры, дома, автомобили и другое имущество Медведчука и его супруги на Украине.

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ).

Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных вооруженных сил Украины (ВСУ). На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала крайне опасной тенденцией предложение президента Украины, «учитывая, что в стране много оппозиционно настроенных политиков».

На следующий день Марченко записала видеообращение к Зеленскому с призывом немедленно освободить политика. Она подчеркнула, что Медведчук не нарушал никаких законов и выступал за мир, диалог, согласие на Украине.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.