Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой помочь освободить супруга

Оксана Марченко, супруга депутата Верховной рады и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, обратилась с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину. Свое обращение она опубликовала 16 апреля в YouTube.

«Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующего согласия. Прощу вас о помощи. Вы прекрасно знаете, что судилище, устроенное над ним, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию», — сказала она.

Ранее в субботу стало известно, что суд во Львове арестовал задержанного главу политсовета ОПЗЖ без возможности внесения залога.

16 апреля Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа. В то же время она попросила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа. По ее мнению, Медведчук задержан исключительно из политических соображений и содержится в нечеловеческих условиях.

Накануне в ходе пресс-конференции в Москве жена политика сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что Медведчук подвергался пыткам со стороны сотрудников. Также она напомнила слова советника главы МВД Вадима Денисенко, который заявил о намерении украинских правоохранителей «выбить из него определенные показания».

15 апреля Марченко обращалась с просьбой помочь в освобождении мужа к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Также она требовала от президента Украины Владимира Зеленского освободить супруга и позже рассказала, что он никак не отреагировал на ее обращение.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию похожего на политика мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ. Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.