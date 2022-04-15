Прямой эфир
Общество
Минстрой предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления
Мир
Попавший в засаду российский экипаж Т-80 отразил ракетную атаку ВСУ
Мир
Греция решила не отправлять больше военную технику Украине
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Мир
Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ
Мир
В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы
Общество
Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
Мир
ВСУ нанесли удар по памятнику Стаханову в Первомайске
Экономика
ЦБ рекомендовал отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях
Общество
Крым и Донбасс соединила запущенная в Запорожской области ж/д ветка

Жена Медведчука призвала Эрдогана помочь в освобождении супруга

Жена Медведчука заявила, что Эрдоган поможет освободить ее мужа
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оксана Марченко, супруга депутата Верховной рады и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в пятницу, 15 апреля, выразила надежду на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении супруга.

По словам Марченко, турецкий лидер является единственным независимым политиком в Европе. Она добавила, что «такой сильный президент, как Эрдоган», в итоге найдет способ воздействовать на «несамостоятельного» президента Украины Владимира Зеленского.

Гособмены: готова ли РФ выдать украинских военных за Медведчука
С предложением принять обвиняемого Киевом в измене политика к Москве обратился Зеленский

«Я уверена, что он меня услышал и что он сделает всё, чтобы помочь освободить моего мужа из застенков СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.)», — заявила журналистам Марченко.

Она также сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Марченко также отметила, что Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022