Жена Медведчука призвала Эрдогана помочь в освобождении супруга

Оксана Марченко, супруга депутата Верховной рады и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в пятницу, 15 апреля, выразила надежду на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении супруга.

По словам Марченко, турецкий лидер является единственным независимым политиком в Европе. Она добавила, что «такой сильный президент, как Эрдоган», в итоге найдет способ воздействовать на «несамостоятельного» президента Украины Владимира Зеленского.

«Я уверена, что он меня услышал и что он сделает всё, чтобы помочь освободить моего мужа из застенков СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.)», — заявила журналистам Марченко.

Она также сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Марченко также отметила, что Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.