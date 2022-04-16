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Суд арестовал Медведчука без возможности внесения залога

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Суд во Львове арестовал задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука без возможности внесения залога. Об этом 16 апреля сообщили в инстанции.

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«Судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований, которое было согласовано Генеральным прокурором и избрало народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в заявлении пресс-службы Лычаковского районного суда Львова.

Ранее в субботу жена Медведчука Оксана Марченко попросила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа. По ее мнению, политик задержан исключительно из политических соображений. Медведчук содержится в нечеловеческих условиях и его жизнь находится в смертельной опасности, рассказала она.

Также супруга политика призвала британцев, чьи родственники сдались в плен ДНР и Вооруженным силам РФ, просить премьер-министра Великобритании обменять их на ее мужа. Ранее сообщалось, что два британца, действовавших в составе подразделений бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен.

Днем ранее в ходе пресс-конференции в Москве Марченко сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Помимо этого, она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил украинский лидер: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

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