Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, взятый в плен украинскими силовиками, публично обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев. Его видеообращение опубликовала в своем Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 18 апреля.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей», — сказал оппозиционер.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае, если президент РФ Владимир Путин отреагирует на обращение жены Медведчука Оксаны Марченко, Кремль сообщит об этом.

16 апреля супруга политика обратилась к президенту РФ с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами соответствующего согласия. До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже украинский лидер предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

Комментируя предложение об обмене, Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.