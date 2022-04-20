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Карточный толк: в Сети стали предлагать дистанционно оформить Visa и Mastercard

Насколько это рискованно для потребителей и стоит ли верить таким ресурсам
Фото: Getty Images/NurPhoto
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Карточный толк: в Сети стали предлагать дистанционно оформить Visa и Mastercard
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2022-04-19 18:36:39
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Россиянам стали предлагать дистанционно оформить карты Visa и Mastercard банков из Узбекистана, Грузии, Сербии, Киргизии, Казахстана и США. На сайтах и в Telegram-каналах с сообщениями о новой услуге сказано, что физический «пластик» из соседних стран стоит от 15 тыс. рублей, а виртуальный американский — от 5 тыс. Проверить подлинность ресурсов крайне сложно, так как все они появились недавно на фоне санкций, отметили эксперты по кибербезопасности. При этом случаи обмана россиян при оформлении иностранных карт уже были.

Вера в иностранное

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На фоне введения запрета на использование карт Visa и Mastercard для россиян за рубежом в интернете появились сайты и Telegram-каналы, где предлагают оформить пластик зарубежных банков. На таких ресурсах сказано, что на карты для обхода санкций можно будет переводить до $10 тыс. в месяц (или эквивалентной суммы в другой валюте) с помощью «Золотой короны» или со счетов российских кредитных организаций, которые не попали под рестрикции.

Так, например, на одном из сайтов предлагается дистанционно оформить пластиковую карту банка из Узбекистана, Грузии, Сербии и Киргизии. Для этого клиент должен предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании, а также перевести предоплату в размере 30%, рассказали «Известиям» в колл-центре портала. Цена карты с доставкой в Москву составит от 20 тыс. рублей, процедура займет от пяти рабочих дней, утверждают там. Потребителю обещают оформить мультивалютный счет для хранения евро, долларов и местной валюты в одном из банков, указанных на сайте.

Через одного из ботов в Telegram россиянам предлагают за 25 тыс. рублей оформить счет в долларах и получить пластиковую карту от банка Казахстана или Киргизии. Там уточняют, что работают по договору-оферте.

Карточный толк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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По такому соглашению исполнитель обязан передать документы для открытия банковского счета и консультировать заказчика, но если банк откажет нерезиденту, клиент не сможет потребовать возврат денег, подчеркнула партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. По ее словам, также есть риск передачи персональных данных третьим лицам — теоретически, по ним даже можно оформить кредит.

В другом Telegram-канале россиянам обещают открыть виртуальную карту американского банка. Минимальная стоимость услуги составит 5 тыс. рублей. Потребитель сможет пополнять карту, совершая перевод на пластик компании в российский банк или через эквайринг, а организация отправит средства на карту клиента со счетов в США, пояснил представитель организации. Он отказался назвать американский банк, карту которого получит клиент, однако заверил, что по ней можно будет расплачиваться за рубежом и пополнять кошельки некоторых иностранных сервисов.

Если исполнитель не только открывает пластик, но и оказывает услуги по зачислению на нее денег, то есть риск, что он удержит карту и будет пользоваться средствами, сказала Екатерина Токарева. При этом заказчик не сможет самостоятельно обратиться за блокировкой, отметила она.

Карточный толк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Еще один сервис предлагает россиянам оформить карту Altyn Bank из Казахстана за 15 тыс. рублей. С начала работы ресурса 21 марта заявки на услугу подали около 80 тыс. клиентов, а оплатили порядка 3 тыс. человек, сообщил «Известиям» CEO компании-разработчика сервиса Игорь Минчук. По его словам, гарантий на получение карт сейчас нет, так как банки Казахстана опасаются вторичных санкций. Altyn Bank пока приостановил открытие счетов для нерезидентов, как и ряд других крупных банков, сервис ведет переговоры по добавлению новых кредитных организаций в систему. Он заверил: клиентам, у которых возникли сложности, компания предлагает другие варианты или возвращает деньги.

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«Известия» запросили ЦБ стран СНГ и иностранные банки, отмечают ли они рост спроса на оформление карт Visa и Masterсard со стороны россиян.

Коммерческие банки должны проверить клиента по требованиям закона о противодействии терроризму и отмываю средств, а также учитывать страновые и другие риски, сообщили «Известиям» в пресс-службе Нацбанка Киргизии. Там добавили, что рекомендовали банкам усилить проверку клиентов с учетом общих правил ведения деятельности кредитных организаций, а также текущей экономической и геополитический ситуации.

В других организациях «Известиям» оперативно не ответили.

Возможность или риск

Подобные ресурсы могут предлагать как реальные услуги по оформлению карт иностранных банков, так и обманывать клиентов, собирая заявки и оплату, а затем пропадая, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, проверить такие сайты крайне сложно, так как они все появились недавно. Тревожным фактором может быть слишком низкая цена — например, вдвое ниже, чем в среднем по рынку, а также предоставление недостаточного количества информации.

Карточный толк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Случаи обмана клиентов при оформлении карт иностранных банков уже были, отметил эксперт. При этом сейчас таких кейсов может стать больше, так как открытие счета в другой стране занимает время и только спустя месяц люди могут начать жаловаться, что не получили карты.

В нынешних условиях такая мошенническая схема может распространиться, согласен ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров. Чтобы обезопасить себя, потребитель должен заключать с компанией договор и обращаться к специалистам для его проверки, посоветовал эксперт.

Службы безопасности иностранных банков могут не пропустить доверенность и отказать в открытии счета, в таком случае компании вряд ли вернут клиентам предоплату, добавила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Кроме того, на фоне нынешних событий иностранные банки могут заблокировать счета россиян, подобные прецеденты по санкционным спискам уже есть, добавила она.

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