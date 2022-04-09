Плановая экономия: как россияне научились выстраивать семейный бюджет

Люди стали рациональнее подходить к расходованию средств, уделяя внимание планированию семейного бюджета, накоплениям на черный день, изучению и эффективному использованию банковских инструментов. По данным аналитиков, проблем с финансовой грамотностью не испытывают больше половины россиян. Как удержаться на плаву в период социально-экономических потрясений и почему не все способны ориентироваться в текущей обстановке — разбирались «Известия».

Экономика должна быть экономной

Уровень финансовой грамотности россиян значительно вырос за последние четыре года, а доля людей, не разбирающихся в денежных вопросах, сократилась. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) изучают показатели финансовой грамотности уже более 10 лет. Сотрудники организации опираются на данные официальной статистики, проводят опросы среди разных групп людей, анализируют информацию о поле, возрасте, уровне образования и типах населенных пунктов, где проживают респонденты.

Эксперты отмечают, что в динамике за четыре года высокий уровень финансовой грамотности стабильно демонстрируют 10% россиян.

«Доля людей с низким уровнем финансовой грамотности за этот период сократилась с 44 до 29%, на 15 п.п., выросла доля россиян со средним уровнем финансовой грамотности. В 2022 году она составляет 61%», — отмечается в исследовании.

Плановая экономия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Благодаря правильному подходу к тратам даже в непростой социально-экономической обстановке людям удается удержаться от лихорадочных действий, связанных с невыгодным расходованием средств и паническим снятием денег со счетов.

«Несмотря на насыщенный информационный фон, очень важно взвешенное и финансово грамотное поведение — отказ от избыточных трат, тщательное ведение семейного бюджета, а также формирование финансовой подушки безопасности на случай сокращения доходов», — подчеркивает генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Правда, умение планировать расходы, жить по средствам и откладывать на будущее, отказываясь от сиюминутных соблазнов, свойственно не всем.

Врожденная грамотность

Согласно исследованиям, социальный портрет экономного россиянина — горожанин (или горожанка) средних лет с высшим образованием. Финансовая грамотность сложнее всего дается неработающим гражданам, в частности студентам и пенсионерам. Одни еще не имеют опыта расходования средств, а другие — плохо ориентируются в социально-экономической обстановке, реже пользуются цифровыми инструментами. В зоне риска — люди, незнакомые с финансовыми продуктами, а также жители отдаленных регионов.

Эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова считает, что люди в крупных населенных пунктах неслучайно более подкованы с точки зрения финансовой грамотности — сфера банковских услуг в городах развита особенно хорошо.

— Практически у всех есть пластиковые карты, и не по одной. В приложениях многих банков присутствуют учет расходов и доходов, их аналитика. На рынке достаточно много информационных продуктов, которые рассказывают, как нужно инвестировать средства, — поясняет эксперт.

Плановая экономия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Психолог Ольга Хабибулина отмечает, что россияне в возрасте 40–49 лет обладают финансовой грамотностью, поскольку они психологически зрелые люди, которые уже приняли реальность и смотрят старости прямо в глаза.

— Их поколению приходилось переживать разные периоды финансовых потрясений, что безусловно учит приспосабливаться и быть начеку, — отмечает психолог.

По словам Хабибулиной, студенты больше заняты настоящим, живут одним днем, а о будущем мало кто задумывается лет до 30. Наталья Жукова разделяет эту точку зрения, но считает, что и среди молодежи в последние два года всё чаще встречаются люди, которые размышляют о том, как они будут жить в старшем возрасте.

На образе мыслей пенсионеров, по мнению Жуковой, сказывается тяжелое прошлое, в частности лихие девяностые. Пожилые люди либо доверяют всем до такой степени, что поддаются влиянию мошенников, либо не верят ничему, тем самым иногда отвергая и полезные в финансовом отношении шаги.

Учет и контроль

Для того чтобы грамотно управлять своими денежными средствами, эксперты советуют учитывать и планировать финансовые потоки. Вырваться из замкнутого круга жизни «от зарплаты до зарплаты» можно — надо только научиться откладывать деньги, причем определенную сумму от любого дохода.

— Эффективный способ накопления — обрезание хвостов, когда каждый день человек заходит на свой банковский счет и имеющийся там остаток выравнивает до определенной суммы. Например, если на счету 4152 рубля, то в копилку отправляются 152, — рассказывает Жукова.

По мнению эксперта, плюс такого метода в том, что накопления делаются незаметно и безболезненно для бюджета. Постепенно человек втягивается в процесс, и он входит в привычку. Если делать так ежедневно, то за месяц можно накопить достаточно неплохую сумму.

— Автоматические сервисы также очень удобны для накапливания. Например, «Инвесткопилка» или «Автокопилка», которые делают всё за человека по заранее выбранным параметрам, — подсказывает Наталья Жукова.

В качестве варианта разумного накопления для будущего эксперт советует накопительное страхование жизни, при котором на деньги начисляется процент, а при этом жизнь человека застрахована.

Плановая экономия Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Финансовые аналитики считают, что многие люди не умеют копить деньги просто потому, что это несвойственно человеческому мозгу. По этой простой причине финансовая грамотность доступна не всем.

— Свойство делать накопления существует у единиц, всем остальным его нужно воспитывать. Почему люди любят брать кредиты? Как раз потому, что им нужна финансовая дисциплина, — считает Наталья Жукова.

Однако научиться разумному потреблению и планированию финансов вполне возможно. Квалифицированный инвестор, инвестиционный советник в реестре ЦБ Дарья Шремова советует начать с ведения бюджета. В этом человеку помогут специальные мобильные приложения. Можно вести учет в таблице Excel либо просто в тетрадке — кому как удобно. Тогда сразу станет ясно, сколько денег тратится по делу, а какие средства уходят на эмоциональные покупки, вредные привычки, внеплановые ланчи в обед на работе.

— Главное — сводить дебет с кредитом и анализировать статьи расходов, избегая бесполезных трат. Обязательно нужно планировать бюджет на следующий месяц. Для этого следует учитывать, каков наш доход и сколько мы тратим на обязательные расходы: оплату за коммуналку, детсад, мобильную связь, продукты, бензин или проезд на автобусе или метро, — уточняет Шремова.

Эксперт рекомендует прожить некоторое время в режиме такого планирования, не занимая ни у кого до зарплаты. После можно использовать важное правило финансовой грамотности — «заплати себе», то есть регулярно откладывать определенную сумму, например 10% от дохода. А если на первых порах это сложно, то можно протестировать другие цифры, например 500 или 1000 рублей.

На грош пятаков

Финансовые аналитики и психологи советуют не влезать в кредиты, приобретая дорогие вещи, без которых можно обойтись. Например, не обзаводиться новым смартфоном или телевизором только для того, чтобы удивить друзей и соседей.

— Учитесь покупать нужные вещи за меньшие деньги. Например, зимнюю одежду летом, а летнюю — зимой. Пользуйтесь услугами платных стоматологических клиник по ОМС. У них есть некоторое количество мест под полисы. Закупайтесь продуктами на оптовых складах. Оптимизируйте мобильную связь, взяв семейный пакет. Сейчас очень много выгодных предложений. Люди просто не умеют этим пользоваться , — разъясняет Дарья Шремова.

Разумное потребление невозможно без подушки безопасности, а ее размер, по словам эксперта, должен равняться трем, а лучше шести месячным основным расходам. В эту сумму не включают походы в ресторан, дорогостоящую одежду и обувь.

Плановая экономия Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ольга Хабибулина также предостерегает от спонтанных трат. Ограничивать свои желания психолог рекомендует постепенно, словно договариваясь с собой. Имеет смысл составить список желаний и план по их удовлетворению.

— Представьте, что внутри вас живет ребенок, который хочет всё и сразу. Важно, чтобы вы как взрослый взяли в свои руки ответственность за расходы и бережно договорились с ним. Проанализируйте, от чего придется отказаться и самое главное — зачем. Если ваша взрослая позиция крепка, то постепенно вы измените культуру поведения, — продолжает Хабибулина.

В том случае, когда побеждает внутренний ребенок, психолог советует обратиться за помощью к специалистам.

Со школьной скамьи

Среди причин, по которым люди не занимаются собственной финансовой грамотностью, — очень высокий уровень инфантильности некоторых групп граждан, считает консультант по личным финансам Наталья Давыдова. Поэтому одни категории быстро приспособились и научились использовать финансовые инструменты, а другие пока пускают траты на самотек.

— Люди еще со времен Советского Союза привыкли, что государство решает всё за них, говорит им, как жить, и самим можно не включать голову. К сожалению, так не работает. Нужно хотя бы минимально разбираться в финансовой ситуации, чтобы во время кризисов не бегать с горящими глазами, думая, что же делать, чтобы не потерять свои деньги, — отмечает Давыдова.

По мнению Давыдовой, в России сильна привычка «жить сегодняшним днем», не думая о том, что будет завтра. А финансовая грамотность — это как раз забота о будущем.

Плановая экономия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Я бы сказала, что людям мешают скорее психологические факторы, так как, по сути, финансовая грамотность — не высшая математика, освоить ее не слишком сложно. Гораздо труднее каждый день уделять этому внимание, быть дисциплинированным и последовательным, — добавляет специалист.

Эксперт считает правильным включение уроков финансовой грамотности в школьную программу. Такие занятия с сентября 2022 года станут обязательными с 1-го по 9-й класс.

— Если не погружать детей в эту тему, то они так и останутся в полном неведении и будут совершенно не готовы к взрослой финансовой жизни, — подчеркнула Давыдова.

Речь в этом случае идет не о том, чтобы посвящать школьников во все тонкости кредитов и займов до инвестиций и ключевой ставки, а лишь постепенно приучать детей к управлению деньгами, подчеркнула эксперт.