Накопи себе сам: россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяц

Менее 8% россиян регулярно откладывают деньги на пенсию, направляя на эти цели в среднем 7,4 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании СберНПФ (есть в распоряжении «Известий»). По мере приближения к выходу на заслуженный отдых число таких граждан и суммы накоплений увеличиваются, подсчитали эксперты. При этом подавляющая часть не пользуется услугами НПФ, предпочитая традиционные банковские вклады и хранение наличных дома. Наиболее активно откладывают на старость обеспеченные, экономически подкованные люди в возрасте 40–50 лет, отмечают участники рынка. По их оценкам, популярность пенсионных накоплений пока невелика, но постепенно она растет.

Чем старше, тем больше

Согласно опросу СберНПФ, в котором приняли участие более 13 тыс. жителей городов с населением более 500 тыс. человек, на старость копят 7,7% россиян, или примерно каждый 13-й. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 п.п. При этом 8,7% граждан рассматривает возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие 3–5 лет.

Чаще всего о финансовой стороне старости думают люди в возрасте 50–60 лет. В этой группе накопления делают 8,5% респондентов, что вдвое больше, чем среди 18–30-летних, а также россияне с высоким уровнем заработка, характеризующие свой доход как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%).

Доля россиян, целенаправленно откладывающих на пенсию, в разных городах значительно варьируется. Так, больше всего таких проживает в Омске (8,8%), Новосибирске (8,6%), Перми (8,5%), Ярославле (8,3%) и Липецке (7,8%), а меньше всего — в Оренбурге (3,8%), Астрахани и Уфе (по 4%), Пензе (4,3%), Краснодаре (4,6%) и Хабаровске (4,8%).

Основной причиной накоплений более половины (51,4%) опрошенных назвали неуверенность в том, что государственной пенсии им хватит на комфортную жизнь. 41% респондентов не хотел бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, 5,5% создают себе возможность не работать в старости, а 2,6% не хотят обременять детей.

В среднем россияне, откладывающие на пенсию, тратят на это 7,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины сберегают больше женщин: 8,6 тыс. рублей против 6,3 тыс. А зрелые респонденты (40–50 лет) больше молодёжи (18-30 лет): 10,1 тыс. против 7,4 тыс. Наибольшие накопления по стране делают жители Махачкалы (по 13,2 тыс. рублей в месяц), Казани и Кирова (по 12,6 тыс. рублей), Ярославля (11,8 тыс.). Петербуржцы и москвичи тратят на это в среднем чуть меньше — 11,7 и 11 тыс. соответственно.

Основным инструментом для формирования сбережений являются рублевые банковские вклады (74,8%), уточнила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. Почти четверть опрошенных, откладывающих на пенсию (23,6%), хранят наличные дома, а на третьем месте по популярности — вложения в недвижимость с целью ее перепродажи (13%), отметила она. При этом услугами НПФ сегодня пользуются всего чуть более 5%.

— Но мы видим, что число людей, пользующихся пока еще альтернативными инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растет, — сказала Наталья Алымова.

Число россиян, откладывающих на пенсию, за 2021 год выросло, указал гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий. Так, в IV квартале 2020 года их доля составляла 6,3% населения, а за аналогичный период 2021-го — уже 7,7%, уточнил он.

Растущий интерес

«Известия» направили запросы в крупнейшие НПФ с просьбой оценить долю россиян, откладывающих на пенсию, и их «социальный портрет».

В НПФ «Открытие» привели данные своего опроса, проведенного во II квартале прошлого года, согласно которому на пенсию копят 11% россиян, при этом 82% считают, что начинать откладывать нужно как можно раньше. По результатам еще одного исследования фонда в конце 2021 года самым популярным инструментом для управления накоплениями остается банковский депозит (37%). Специальные инструменты для накопления в пользу третьих лиц, например, индивидуальное пенсионное обеспечение в пользу ребенка и накопительное страхование жизни, пока не имеют большого распространения — только по 6% респондентов уже используют и планируют использовать эти инвестиционные инструменты, подсчитали в фонде.

Наиболее популярны пенсионные накопления у экономически активных граждан в возрасте 40–50 лет, оценили в НПФ «Открытие». Основные факторы, влияющие на финансовую заботу о собственной старости, — уровень дохода, сфера образования, опыт использования различных инструментов, а также стимулирование работодателя, в частности, участвовать в корпоративных пенсионных программах, оценили в фонде.

В Пенсионном фонде ВТБ фиксируют значительный рост интереса к программам негосударственного пенсионного обеспечения в течение всего 2021 года. Число клиентов фонда по этим программам выросло более чем на треть, сообщила «Известиям» гендиректор фонда Лариса Горчаковская. По ее словам, средний ежемесячный взнос составляет 8,8 тыс. рублей в месяц, а самая активная группа — люди в возрасте от 38 до 50 лет.

Накопи себе сам_2 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Средний доход наших клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) составляет от 30 тыс. рублей в месяц. Наибольший интерес к накоплению пенсии проявляют клиенты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Республики Татарстан, — рассказала глава Пенсионного фонда ВТБ.

В настоящее время через НПО копят 6,2 млн человек, однако большая их доля — участники корпоративных программ, рассказал «Известиям» президент национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков. По его словам, самостоятельно формируют будущую пенсию в НПФ около 2 млн граждан, что является «очень скромным показателем по сравнению со странами с развитой культурой самостоятельных пенсионных накоплений». Более 1,5 млн клиентов уже получают негосударственную пенсию в НПФ, ее средний размер составляет более 4 тыс. рублей в месяц.

При этом Сергей Беляков указал на рост заинтересованности в добровольных пенсионных продуктах. Ряду крупных НПФ удалось в минувшем году нарастить свою клиентскую базу и привлечь несколько десятков тысяч граждан. Портрет «усредненного» клиента Пенсионного фонда практически совпадает с портретом частного инвестора — возраст 35–45 лет со средним и выше уровнем достатка.