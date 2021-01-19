Есть, лечиться, любить: россияне назвали приоритеты на пенсии

Более 90% россиян в возрасте 45–60 лет приоритетными для достойного заслуженного отдыха назвали собственное жилье, качественную медицину, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом . Такие данные в ходе всероссийского опроса получил НПФ Сбербанка. По мнению граждан, у которых пенсия не за горами, на все эти блага им будет достаточно 45,6 тыс. рублей в месяц. Впрочем, стоимость «набора» сильно отличается в зависимости от города проживания . Так, москвичи оценили свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей, владивостокцы — в 57,1 тыс., петербуржцы — в 55,4 тыс. рублей. Любопытно, что если посмотреть на запросы с точки зрения замещения утраченного заработка, то жители столицы оказались даже скромными . В любом случае на обеспечение всех ожидаемых благ у государства денег не хватит.

Жилищный вопрос

Что нужно для благополучной пенсии? Такой вопрос НПФ Сбербанка задал жителям крупных российских городов (с населением более 500 тыс.) в возрасте 45–60 лет, то есть завтрашним пенсионерам. Если судить по данным опроса, то наши граждане скучать на заслуженном отдыхе не собираются. Напротив, они хотели бы вести такую же жизнь, как и в период трудовой активности.

В качестве необходимого условия для достойной пенсии люди назвали собственное жилье (98% респондентов), качественную медицину, в том числе платную (97%), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%), возможность заниматься спортом или другим хобби (96%), современную бытовую технику (95%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т.д., 95%), возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%).

Правда, на этом перечень опций, которые большинство россиян хотят иметь на пенсии, не заканчивается. Однако, например, владение собственным автомобилем относят к обязательным уже только 77% опрошенных. А свободное время (34%) и помощь по дому (30%) в преклонном возрасте интересуют лишь треть респондентов.

Интересно, что в различных городах основные приоритеты распределяются неодинаково. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Махачкале, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Кирове на первом месте находится не собственная квартира, как в среднем по стране, а качественная медицина (вероятно, жилищные проблемы в этих регионах стоят менее остро, чем в остальной России). А в Липецке, Перми и Хабаровске первое место в рейтинге пенсионных благ занимает качественное питание.

— Неудивительно, что к приоритетным благам люди старшего возраста относят обеспечение базовых потребностей: жилье, медицинские услуги, качественное питание, — прокомментировал гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. — Также для россиян важно иметь накопления, позволяющие справляться с проблемами, и возможности для путешествий по России и миру — об этом говорят по 86% наших респондентов.

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, наибольшую ценность в исследовании, которое показывает, в чем нуждаются люди на пенсии, представляют не количественные различия между регионами, а качественные. Например, как отмечает эксперт в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, на первое место граждане ставят качественную медицину. Это связано с тем, считает он, что квартирный вопрос более или менее решен (если и хочется новую квартиру, то лучшую), поэтому меняется и структура потребления в зависимости от уровня жизни.

— Хотя мы — страна патерналистская, люди всё же сейчас стараются решить проблемы сами в меру возможности. Так, на квартиру, хотя и трудно, но можно накопить, взять ипотеку. А качественное медицинское обслуживание человек сам себе не может обеспечить в принципе. Для этого нужны больницы, врачи, оборудование , — отметил Дмитрий Журавлев.

За чей счет банкет

Очевидно, что для поддержания такого активного образа жизни необходимы средства, причем существенно превышающие пенсии. Так, как показало исследование, медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в среднем в 45,6 тыс. рублей. Что примерно в три раза больше, чем средняя пенсия на этот год.

Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают ее в 65,1 тыс. рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тыс., петербуржцы — в 55,4 тыс, хабаровчане — в 52,4 тыс.

Выше, чем в среднем по стране, стоимость стандарта качества жизни оценивают также жители Красноярска (48,8 тыс. рублей в месяц), Иркутска (48,6 тыс.), Екатеринбурга (48,1 тыс.), Новосибирска (47,7 тыс.), Новокузнецка (47,5 тыс.), Тюмени (47,5 тыс.), Уфы (47 тыс.) и Перми (46 тыс.). Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тыс. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс.), Астрахани (38,8 тыс.) и Пензы (39,9 тыс.).

На первый взгляд ничего странного в различиях запросов по городам нет: чем выше средний доход, тем выше пенсионные ожидания и наоборот, считает доцент Московского университета имени Витте Кирилл Парфенов. Однако он обращает внимание, что ключевым параметром в пенсионном обеспечении является коэффициент замещения, который по конвенции МОТ должен быть не менее 40% от утраченного заработка (0,4).

— А с этой точки зрения приведенные результаты опроса абсолютно парадоксальны. Если сравнивать запросы со средней зарплатой, то самые большие «скромники» живут в Москве . Столичные пенсионеры хотели бы видеть коэффициент замещения примерно на шведском уровне (0,62). А вот «непритязательные» жители Рязани хотели бы жить на заслуженном отдыхе лучше, чем в период трудовой деятельности: они претендуют на коэффициент замещения почти 1,1, — заметил эксперт.

Он полагает, что с такими запросами ни одна, даже самая совершенная пенсионная система не справится . Кирилл Парфенов уверен: если люди хотят лучше жить на пенсии, им стоило бы задумываться об этом еще в молодости и заранее начинать откладывать «на старость». Но в наших реалиях для большинства россиян это практически невозможно, подчеркнул он.