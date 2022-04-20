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Монатику и Дмитрию Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет

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В распоряжении «Известий» оказался полный список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).

Ранее в этот же день источник «Известий» подтвердил информацию о том, что бывшему ведущему «Орла и решки», украинскому видеоблогеру Антону Птушкину запрещен въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета могла стать критика специальной военной операции, проводимой Россией по защите жителей Донбасса.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Официальных комментариев от российских правоохранительных пока не поступало.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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