Источник подтвердил запрет на въезд в Россию видеоблогеру Птушкину на 50 лет

Бывшему ведущему программы «Орел и решка», украинскому видеоблогеру Антону Птушкину запрещен въезд в Россию. Информацию об этом 20 апреля подтвердил «Известиям» осведомленный источник.

«Как лицу, угрожающему национальной безопасности», — отметил источник.

По его словам, запрет введен на 50 лет.

Отмечается, что причиной запрета могла стать критика видеоблогером специальной военной операции, проводимой Россией по защите жителей Донбасса. На момент снятия запрета блогеру исполнится почти 88 лет, отмечает «Газета.Ru».

Официальных комментариев от российских правоохранительных пока не поступало.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Украина проводила военную операцию в Донбассе с 2014 года.

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