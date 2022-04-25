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ФСБ раскрыла подробности плана убийства неонацистами журналиста РФ

ФСБ раскрыла подробности плана убийства неонацистской группой российского журналиста
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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации раскрыли подробности попытки покушения неонацистов на телеведущего Владимира Соловьева.

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«В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс. патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Все члены преступной группировки, по данным ведомства, уже дают признательные показания. На допросе они детально рассказали о подготовке убийства Владимира Соловьева, после совершения преступления неонацисты планировали скрыться в другой стране. Они также подтвердили, что задание им поручила Служба безопасности Украины.

Ранее в этот же день ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы. Об этом сообщил лично президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

По словам российского лидера, подготовка убийств российских журналистов — это террор. Он добавил, что поскольку Запад проиграл на информационном поле, то перешел к террору, к подготовке убийств российских журналистов.

20 апреля в украинском городе Херсон в машине около подъезда дома по улице Калиша в Шуменском микрорайоне нашли тело убитого блогера Валерия Кулешова. Отмечается, что при осмотре тела были зафиксированы огнестрельные ранения.

По информации СМИ, Кулешов поддерживал российскую спецоперацию по защите Донбасса.

4 марта стало известно, что украинско-российского миллиардера Михаила Уотфорда (Михаил Толстошея) нашли мертвым в его доме в графстве Суррей в Великобритании.

По данным The Sun, полиция будет расследовать его смерть «с крайней серьезностью», так как есть подозрения, что на Уотфорда могли совершить покушение. Кроме того, друг миллиардера сообщил изданию, что ситуация на Украине могла усугубить психологическое состояние Уотфорда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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