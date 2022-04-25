В ФСБ заявили о слежке за Соловьевым перед покушением

Готовившие нападение на российского журналиста Владимира Соловьева вели за ним слежку. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством... Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день Следственным комитетом (СК) РФ были задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева. По данным ведомства, они являются членами запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины Соловьева. В ходе обысков следствием были изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.

О том, что ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. По словам российского лидера, Запад проиграл на информационном поле и перешел к террору и подготовке убийств российских журналистов.

Сам Соловьев заявил, что не знал о планирующемся на него покушении. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую угрожал ему во время своих публичных выступлений, поэтому до журналиста «доходили разные слухи». Кроме того, Соловьев поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.