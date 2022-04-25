Фигурант дела о покушении на Соловьева заявил о планах убить Киселева

Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только журналиста Владимира Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и других представителей российских СМИ. Об этом 25 апреля стало известно из оперативной видеосъемки, опубликованной ФСБ РФ.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян», — сказал один из задержанных.

Ранее в этот день Следственным комитетом РФ были задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева. В ходе обысков у злоумышленников было изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература.

Задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины. На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент России Владимир Путин заявил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что готовившие нападение на Соловьева вели за ним слежку.

Ведущий ничего об этом не знал, но предположил, что таков был личный заказ президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.