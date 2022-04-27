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Минобороны Британии анонсировало поставки Украине ракет Brimstone

Минобороны Британии заявило, что поставит Украине ракеты Brimstone
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Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель, не исключено, что это произойдет до 10 мая. Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи во время выступления в парламенте.

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Он отметил, что поставки могут быть осуществлены до 10 мая, дня, когда по традиции королева Великобритании Елизавета II выступает с речью перед открытием новой сессии парламента.

«Хочу проинформировать Палату общин, что мы предоставим Brimstone в предстоящие несколько недель, возможно, пока парламент находится на перерыве перед тронной речью королевы», — сказал Хиппи.

По его словам, еще в 2020 году Великобритания согласилась разработать и продать Киеву морской вариант ракеты Brimstone. Между тем, недавно от Украины поступил запрос на ракеты дальнего действия для поражения наземных целей, британское правительство, при этом, остановилось на варианте использования запасов Brimstone для этих целей, добавил заместитель министра обороны Соединенного Королевства.

Ранее в этот день замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что власти Великобритании считают допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ с применением западных вооружений. Он объяснил, что по той же логике законными целями для России являются украинские линии снабжения на западе Украины при условии, что ударам не подвергается мирное население.

24 апреля издание Express сообщило о планах Великобритании поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Уточнялось, что гаубицы уже на следующей неделе будут отправлены в Польшу, где украинских военных обучат обращению с новой техникой. После этого AS-90 планируется отправить на Украину.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Кроме того, по информации Reuters, Норвегия по просьбе Киева отдала ВСУ 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Руководители республик обратились к РФ с просьбой о помощи.

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