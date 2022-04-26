В Минобороны Британии заявили о праве Украины наносить удары по РФ

Правительство Великобритании считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории РФ с применением западных вооружений. Об этом 26 апреля заявил замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

«Этот вопрос, пожалуй, следует рассматривать как «допустимо ли использование нашей техники украинцами против законных российских военных целей». Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — сказал он в интервью Times Radio.

Замглавы минобороны Британии пояснил, что по той же логике законными целями для России являются украинские линии снабжения на западе Украины при условии, что ударам не подвергается мирное население.

По его мнению, использование западных вооружений в таких ситуациях не обязательно является проблемой, поскольку участники конфликтов по всему миру пользуются оружием иностранного производства.

Кроме того, Хиппи прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО, вооружая Украину, вступает в опосредованную войну с Россией. По его словам, вооружение поставляется на Украину не альянсом, а отдельными членами НАТО и международного сообщества на двусторонней основе.

«Сообщество стран-доноров [военной помощи] — не НАТО. НАТО занималась укреплением своих восточных рубежей, направляя в Восточную Европу свои силы, корабли и самолеты. Это действительно операции под флагом НАТО, однако усилия доноров предпринимаются отдельными странами, хотя многие из них и состоят в НАТО, но часть не входит в альянс, как, например, Австралия и Новая Зеландия <...>. Так что военную помощь [Украине] оказывает не НАТО», — заявил замглавы минобороны Британии в интервью телеканалу Sky News.

НАТО является оборонительным альянсом, который не преследует экспансионистских целей, добавил он.

Ранее, 24 апреля, издание Daily Express сообщило, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Отмечалось, что гаубицы будут отправлены в Польшу, где украинских военных обучат обращению с новой техникой. После этого AS-90 планируется отправить на Украину.

До этого, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.