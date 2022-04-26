Танки шон: грозит ли Шольцу отставка из-за отказа поставлять Киеву тяжелое оружие

Глава христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц намерен 28 апреля вынести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине на голосование в бундестаг. Ранее против этой инициативы выступал Олаф Шольц. Немецкие СМИ подозревают, что таким образом ушедшая в оппозицию ХДС планирует добиться импичмента канцлера от СДПГ. Мерц действительно попытается усилить раскол внутри правящей коалиции, но до отставки вряд ли дойдет, считают опрошенные «Известиями» эксперты. С другой стороны, рейтинг Олафа Шольца из-за его решения по поставкам оружия на Украину уже сейчас демонстрирует негативную динамику.

Устроить резолюцию

Глава ХДС Фридрих Мерц планирует вынести на голосование в бундестаге вопрос о поставках тяжелого оружия на Украину. Таким образом христианский демократ пытается поставить под сомнение авторитет канцлера Олафа Шольца (СДПГ), который оттягивает это решение до последнего: если депутаты примут решение вопреки мнению канцлера, парламенту придется поднимать вопрос о вотуме недоверия. Ожидается, что бундестаг рассмотрит резолюцию Мерца в этот четверг, 28 апреля.

Вопрос с поставками оружия на Украину до сих пор остается болезненным для немецкого правительства. Выступая на пресс-конференции 19 апреля, Олаф Шольц заявил, что Германия поддержит Украину. Однако социал-демократ обошел тему поставок танков, бронированной техники или артиллерии, отметив, что ФРГ и Украина вместе изучают список необходимого Киеву оружия. После его одобрения поставки будут «немедленно оплачены» Берлином.

Тем не менее, как сообщил позже таблоид Bild, на самом деле канцлер «вычеркнул» тяжелое оружие из списка, который украинская сторона представила Германии 16 апреля. По информации издания, в украинском списке был указан ряд тяжелых вооружений, включая танки «Леопард», БМП «Пума» и «Мардер».

В связи с этим Берлин в очередной раз попал под критику со стороны Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Германия может сделать гораздо больше», и выразил надежду, что немецкое правительство все-таки разрешит поставки тяжелого вооружения.

По всей видимости, оказавшаяся в оппозиции после провала на выборах в 2021 году ХДС решила воспользоваться уязвимым положением канцлера, чтобы ослабить позицию светофорной коалиции. 24 апреля Фридрих Мерц заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что проект резолюции, предлагающей четкое разъяснение вопроса поставок оружия, уже передан партиям правящего политического объединения. Согласно проекту документа, Германия должна будет присоединиться к своим союзникам в ЕС и НАТО и внести «решительный вклад» в усиление украинских сил самообороны, в том числе с помощью тяжелого вооружения.

Инициатива главы ХДС — не только попытка взять реванш после проигрыша на выборах, но и акция солидарности с США, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Танки шон Олаф Шольц Фото: REUTERS/Michele Tantussi

— ХДС всегда отличалась особым режимом отношений с США. Это партия проатлантического толка, потому вопросы евроатлантической солидарности для них всегда первостепенны. Так что жесткая позиция Мерца — это отражение позиции администрации Байдена, — отметил эксперт.

Отметим, на той же пресс-конференции 19 апреля Олаф Шольц заявил, что в вопросе поставок оружия Украине Германия поступает так же, как Канада, Великобритания и США. Однако 21 апреля американский президент объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн. В него в том числе входят тяжелая артиллерия и боеприпасы, а также тактические беспилотники.

Вотум доверия

При этом технически отставка Олафа Шольца возможна, замечают опрошенные «Известиями» эксперты. Критика в последнее время обрушивается на канцлера со стороны как оппонентов, так и коллег по коалиции и избирателей.

— Стремление ХДС перенести дискуссию о поставках тяжелого вооружения украинскому руководству в плоскость голосования в бундестаге направлено на попытку усилить раскол внутри правящей коалиции, — заявил «Известиям» эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

По его словам, опыт отрицательного голосования по законопроекту обязательной вакцинации для граждан ФРГ старше 60 лет показал, что лояльность младших коалиционных партнеров СДПГ может быть ограничена. Команда Мерца рассчитывает, что «Зеленые» и СвДП (Свободно-демократическая партия Германии) поддержат инициативу христианских демократов, что станет для канцлера серьезным ударом. Хотя гарантий, что обе партии поддержат ХДС в едином порыве, нет, добавил Артем Соколов.

Танки шон Зенитный танк «Гепард» Фото: Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp

Напомним, последний раз немецкий канцлер уходил в отставку почти 40 лет назад. В 1982-м бундестаг вынес вотум недоверия главе правительство от СДПГ Гельмуту Шмидту за попытку создать однопартийное правительство.

По мнению Александра Камкина, использование ХДС нерешительной позиции Шольца по поставкам в самом негативном сценарии могут привести к распаду коалиции и внеплановым перевыборам.

— Напряженность внутри коалиции наблюдается. СвДП выступает с аналогичными ХДС позициями. Партия «Зеленые» при всей их исторической приверженности пацифизму сейчас устами главы МИДа Анналены Бербок выступает за поставки тяжелого оружия. Так что Шольц остается в одиночестве со своей позицией максимального недопущения Германии в этот конфликт, — отметил эксперт.

Во время визита в Эстонию 21 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Германии нет табу в отношении бронетехники и другого оружия, которое необходимо Украине.

Как отметил Артем Соколов, рейтинг Олафа Шольца сейчас демонстрирует отрицательную динамику из-за его стремления не допустить реализации сценария, при котором Германия окажется на переднем крае противостояния России и Запада. По данным опроса социологического института INSA от 17 апреля, одобряют деятельность канцлера только 38% опрошенных немцев.

Однако, по словам эксперта, несмотря на значительное давление, Шольцу до сих пор удавалось находить компромиссные решения. Так что нельзя исключать, что политику удастся справиться и с непростым голосованием в бундестаге. К тому же, как показывает другой опрос INSA, против отправки танков и БТР на Украину выступает 50% немцев, за — 49%.

26 апреля во время встречи военных ведомств стран-партнеров на военной базе «Рамштайн» министр обороны ФГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит зенитные танки «Гепард» Украине. Как пишет Bild, есть вероятность, что Олаф Шольц все-таки уступил. Однако на момент подготовки статьи официальных заявлений по этому поводу канцлер не сделал. Еще 22 апреля он подчеркивал, что поставки тяжелого оружия — это вопрос не страха, а «политической ответственности». По его словам, он делает всё, «чтобы предотвратить эскалацию, ведущую к третьей мировой войне».