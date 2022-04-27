В Россию из Донбасса и Украины прибыло более 1 млн беженцев

Количество беженцев, прибывших на территорию России из Украины и Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) превысило 1 млн. Об этом среду, 27 апреля, рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, более 182 тыс. из них дети. Со стороны Украины большая часть беженцев пересекла границу в Белгородской области и Крыму.

«На территории 50 регионов России в 492 пунктах временного размещения находится свыше 33 тыс. человек, в том числе более 11,5 тыс. детей», — цитирует его ТАСС.

За минувшие сутки более 13,5 тыс. беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области, уточнили в погрануправлении ФСБ РФ по региону.

22 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военные эвакуировали беженцев из города Изюм в Харьковской области от обстрелов украинских военных. Всех беженцев российские военные стараются постепенно вывозить из прифронтовой полосы в Белгород — туда, где не слышна бесконечная канонада и дети могут играть, не боясь за свою жизнь.

21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что, несмотря на противодействие боевиков, в Мариуполе удалось эвакуировать более 142 тыс. граждан. По его словам, освобождены все заложники, находившиеся в порту города, и Мариуполь полностью взят под контроль российскими военными.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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