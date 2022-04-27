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Путин заявил о росте числа неонацистов и наемников на Украине

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Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

«Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там всё больше и больше на Украине появляется», — подчеркнул глава государства в среду, 27 апреля.

В этот же день Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

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25 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о нахождении на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе примерно 400 иностранных военных наемников.

Днем ранее украинские националисты заминировали целый жилой квартал в Мариуполе в ходе отступления со своих позиций.

20 апреля один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, в беседе с «Известиями» заявил, что националисты «Азова» угрожали военным расстрелом. Он назвал националистов нелюдями и подчеркнул, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставляя обычным военным только автоматы.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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