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Националисты в ходе отступления заминировали живой квартал Мариуполя

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В ходе отступления со своих позиций украинские националисты заминировали целый жилой квартал в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин, находящийся 24 апреля в городе, показал место событий.

«Здесь территория густо заминирована и нужно ходить аккуратненько, след в след за опытными людьми», — рассказал Еремин, показав российскую технику, которая ехала в сторону оставшихся боевых позиций.

«Машина сейчас меняет позицию и уходит в зону обстрела. Будет вести ответный огонь. Я думаю, сейчас будут те огневые точки, которые работали, подавлены обязательно», — добавил военкор.

Ранее в этот же день бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах комбината «Азовсталь» в Мариуполе Александр Чуприн рассказал съемочной группе «Известий», где на территории предприятия могут укрываться «азовцы» (радикальная националистическая группировка «Азов», в отношении которой в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

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Тогда же сложивший оружие боец Нацгвардии Украины Денис Середин рассказал о тяжелой ситуации на комбинате. По словам военного, националисты укрываются под цехами, где находятся бункеры советской постройки, уходящие под землю на глубину до двух этажей.

22 апреля представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе «азовцы» вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Как подчеркнул представитель ведомства, удержание членами группировки заложников из числа гражданских лиц доказывает, что они «не защитники, а конченые террористы».

20 апреля один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, в беседе с «Известиями» заявил, что националисты «Азова» угрожали военным расстрелом. Он назвал националистов «нелюдями» и подчеркнул, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставляя обычным военным только автоматы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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